Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Vermisste 87-jährige. Polizei bittet um Mithilfe

Unterlüß / Celle (ots)

Seit den frühen Morgenstunden des 11.02.24 wird die 87-jährige Helma A. aus Unterlüß vermisst. Frau A. wurde letztmalig am Morgen des 10.02.24 gesehen. Sie ist nicht gut zu Fuß und hält sich daher üblicherweise nur in unmittelbarer Nähe ihres Wohnhauses auf. Beim letztmaligen Antreffen trug sie eine braun-graue Hose und eine schwarze Weste. Hinweise bitte an die Polizei in Celle unter 05141/277213.

