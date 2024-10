Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Trunkenheit im Verkehr

Friesenheim (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr befuhr ein Pkw die Benzengartenstraße in Friesenheim. Hierbei fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer die unsichere Fahrweise des Pkw-Fahrers auf, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Beamte des Polizeireviers Lahr konnten den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 46-Jährige mit einem Alkoholwert von circa 1,3 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. In Folge dessen wurde der Führerschein des Mannes einbehalten. Er sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell