Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Montagabend an einer Bushaltestelle am Rathaus in Kehl haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 17-Jähriger von einem 36-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen worden sein. Anschließend sollen weitere vier Personen auf das Opfer eingetreten haben. Dabei wurde der 17- Jährige leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Die mutmaßlichen Täter sehen sich nun mit einem Strafverfahren konfrontiert.

