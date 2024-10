POL-KI: 241023.1 Kiel: Tatverdächtiger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Kiel (ots) - Bereits am 23. September kam es zu einem schweren Raub in einer Wohnung in Mettenhof. Die Täter erbeuteten eine größere Summe Bargeld sowie Sammlermünzen und einen Goldbarren. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen. Nach Angaben des 83 Jahre alten Bewohners seien die beiden vermummten Täter auf unbekannte Weise gegen 09:40 Uhr in ...

mehr