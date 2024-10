Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241021.4 Kiel - Zeugenaufruf - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen endet im Krankenhaus

Kiel (ots)

Am 19.10.2024 kam es gegen 03:15 Uhr in der Flämischen Straße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens vier Männern, in deren Folge einige der Beteiligten aufgrund leichter Verletzungen im Krankenhaus behandelt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach jetzigen Erkenntnissen suchten ein 30 und ein 28 Jahre alter Mann in den frühen Morgenstunden des Samstag einen Imbiss in der Flämischen Straße auf. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten die beiden Männer mit Mitarbeitern des Imbiss in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich aus dem Imbiss bis auf den Gehweg, unter anderem wurden Stühle als Schlagwerkzeuge eingesetzt. Es kam zu Körperverletzungen.

Teilweise verlagerte sich das Geschehen bis in Richtung Bootshafen. Die eingesetzten Rettungskräfte versorgten mehrere Personen aufgrund leichter Verletzungen und verbrachten diese in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Kiel ermittelt aufgrund erster Erkenntnisse im Falle der gefährlichen Körperverletzung und etwaiger Raubtaten. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 0431 - 160 3333 zu melden.

Ricarda Blucha

