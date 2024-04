Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Fahrräder entwendet; A 7: Auto in Vollbrand; Schwarmstedt: Sachbeschädigung; Altenwahlingen: Motorradfahrer verletzt; Schneverdingen: Betrunken verunfallt; Fallingbostel: Radfahrer verletzt

Heidekreis (ots)

29.04.2024 / Pinke Fahrräder entwendet

Munster: Unbekannte entwendeten am Montagnachmittag, zwischen 15:00 Uhr und 15:05 Uhr, zwei pinke Damenräder (jeweils 26 Zoll), die vor einem Mehrfamilienhaus am Schützenplatz in Munster abgestellt wurden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

29.04.2024 / Auto gerät in Vollbrand

Bispingen/A 7: Nachdem ein 19-jähriger Autofahrer am Montagmorgen einen lauten Knall aus dem Motorraum seines Fahrzeuges hörte, lenkte er dieses auf den nächsten Autobahnrastplatz. Der Fahranfänger konnte sein Auto noch verlassen, ehe es schließlich in Vollbrand geriet. Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden.

29.04.2024 / Sachbeschädigung an Grundschule

Schwarmstedt: Am vergangenen Wochenende wurden eine Fensterscheibe sowie die Griffe zweier Notausgangstüren der Grundschule Schwarmstedt durch Unbekannte beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden von über 2000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwarmstedt unter 05071-800350 entgegen.

29.04.2024 / Motorradfahrer leicht verletzt

Altenwahlingen: Ein 23-jähriger Motorradfahrer stieß am frühen Montagmorgen auf der Bundesstraße 209, zwischen der Altenwahlinger Kreuzung und Groß Eilstorf, mit einem Reh zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann, der aus Nienburg stammt, leicht verletzt. Das Reh verendete am Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

29.04.2024 / Betrunken verunfallt und schwer verletzt

Schneverdingen: Am Montagmittag kam es auf der Bundesstraße 3, zwischen Scharrl und der Anschlussstelle Schneverdingen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Hamburg kam mit seinem Sprinter von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,52 Promille, sodass dem 61-jährigen eine Blutprobe entnommen werden musste. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

29.04.2024 / Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Fallingbostel: Eine 79-jährige Autofahrerin übersah am Montagnachmittag einen bevorrechtigten Fahrradfahrer, als sie von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Soltauer Straße einbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 44-jährige Radfahrer schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell