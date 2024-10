Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241021.2 Plön - Zweifache Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Plön (ots)

In der Nacht vom 19.10.2024 auf den 20.10.2024 kam es in Plön zu gleich zwei Sachbeschädigungen. Mit großen Steinen wurden an zwei Tatorten Fenster beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Morgen des 20.10.2024 meldete sich ein Geschädigter und teilte einen Schaden an einem Wohnungsfenster eines Mehrfamilienhauses in der Rautenbergstraße mit. Der 49-Jährige Bewohner äußerte, dass er nachts durch ein Geräusch wach geworden sei, die Beschädigung allerdings erst am Morgen bemerkt habe.

Am gleichen Tag informierte ein Fußgänger die Polizei über eine eingeworfene Fensterscheibe an einer öffentlichen Toilette in der Eutiner Straße. Es wird davon ausgegangen, dass die Tat ebenfalls in der vorangegangenen Nacht begangen wurden.

An beiden Tatörtlichkeiten wurden große Schottersteine aufgefunden, welche aus einem Gleisbett stammen könnten. Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen. Aufgrund der gleichen Begehensweise, sowie der örtlichen und zeitlichen Nähe, wird von einem Zusammenhang zwischen den beiden Taten ausgegangen.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Täter oder zur Tat machen können werden gebeten sich unter der Nummer 04522 - 5005142 oder auf dem Polizeirevier Plön zu melden.

Ricarda Blucha

