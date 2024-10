Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241018.3 Kiel: Ermittlungserfolg nach Brandstiftungen (Folgemeldung zu 240805.4 & 240807.2)

Kiel (ots)

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei stellte im Rahmen intensiver Ermittlungen drei Tatverdächtige fest, die mehrere Brände im Stadtgebiet gelegt haben sollen.

Am 24. Juli kam es in der Segeberger Landstraße zu einem Feuer im Bereich von Mülltonnen, was sich zunächst auf einen Carport und im Anschluss auf einen dort geparkten Wagen ausbreitete. Ein Hausbewohner erlitt hierbei leichte Verletzungen. In der Nacht vom 07. auf den 08. August brannten mehrere Sonnenschirme in der Fußgängerzone. Verletzt wurde niemand.

In den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei gerieten drei Jugendliche im Alter von 14, 16 und 17 Jahren. Anfang der Woche stellten Einsatzkräfte bei Wohnungsdurchsuchungen in Kiel und Flensburg Beweismaterial sicher, das den Verdacht erhärtete. Auf die Jugendlichen kommen Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung durch Feuer zu. Ob das Trio für weitere Brandstiftungen in Frage kommt, ist Bestandteil der andauernden Ermittlungen.

Matthias Arends

