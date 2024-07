POL-PDLD: Diebstahl aus PKW

Landau (ots) - Am heutigen Morgen, Montag den 29.07.2024 gegen 07:20 Uhr kam es zu einer versuchten räuberischen Erpressung in der Dammühlstraße hinter dem Kaufland in Landau. Der 19-Jährige Geschädigte war fußläufig unterwegs. Unter Vorhalt eines Messers forderten die unbekannten Täter die Herausgabe von Bargeld. Im Rahmen des Geschehens wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen. Die Täter ließen ohne Tatbeute ...

