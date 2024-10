Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241018.1 Schwentinental: Verendete Schafe an Feldrand entsorgt - Zeugen gesucht!

Schwentinental (ots)

Am Vormittag des 17.10.2024 informierte ein Zeuge die Polizei, da er im Bereich der Mergenthaler Straße in Schwentinental verdächtige Müllsäcke an einem Feldrand aufgefunden hatte. In den Müllsäcken befanden sich stark verweste Schafskadaver, einige mit Blutanhaftungen.

Gegen 10:20 Uhr informierte der Zeuge die Polizei über mehrere Müllsäcke, von denen ein massiver Verwesungsgeruch ausging. Die eingesetzten Beamten fanden in den Müllsäcken stark verweste Schafskadaver vor. Obwohl einige der Kadaver Blutanhaftungen aufwiesen, kann aufgrund des Verwesungszustandes keine Aussage über die Todesursache der Tiere getroffen werden.

Die Kadaver wurden durch den zuständigen Bauhof fachgerecht entsorgt. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist noch unklar, wann die Müllsäcke im Bereich der Mergenthaler Straße abgelegt wurden. Es werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht, die Angaben zur Herkunft der Tiere oder zur Tat und einem möglichen Tatzeitraum machen können.

Das Polizeibezirksrevier hat die Ermittlungen aufgrund der unsachgemäßen Entsorgung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0431 / 160 1503 entgegen.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell