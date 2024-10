Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241015.1 Kiel - Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Kiel (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.10.2024 brachen zwei Personen in einen Kiosk nahe des Exerzierplatzes ein. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen einen 22-jähriger und ein 34-jähriger Mann im Nahbereich fest.

Gegen 02:30 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzleitstelle. Eine Zeugin teilte mit, das gegenwärtig in einen Kiosk eingebrochen werde. Hierzu hätten die Täter die Schaufensterscheibe zerstört. Ebenfalls teilte die Anruferin im weiteren Verlauf eine Fluchtrichtung und eine Beschreibung der Personen mit.

Im Nahbereich traf eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers zwei Personen an, auf welche die Täterbeschreibung passte. Eine Person wies Schnittverletzungen an beiden Händen auf, welche sie sich bei Tatbegehung zugezogen haben könnte. Zudem wurde Stehlgut in Höhe von knapp 100 EUR aufgefunden. Die Beamten nahmen die Männer aufgrund des dringenden Tatverdachtes vorläufig fest. Die Verletzungen des Mannes mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Durch die Tat entstand am Kiosk ein Sachschaden von über 5.000 EUR. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Personen mangels Haftgründen entlassen.

Ricarda Blucha

