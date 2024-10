Kiel (ots) - Am Dienstag kam es zu Wohnungseinbrüchen im Stadtteil Südfriedhof. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen. Zwischen 11:30 und 18:50 Uhr kam es in der Mettlachstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen. Dabei gelangten die unbekannten Täter über die Terassentüren in die Wohnhäuser, entwendeten unter anderem Schmuck, Tablets und Laptops und flohen im Anschluss in unbekannte ...

