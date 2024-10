Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241009.2 Kiel - Zeugen nach Wohnungseinbrüchen gesucht

Kiel (ots)

Am Dienstag kam es zu Wohnungseinbrüchen im Stadtteil Südfriedhof. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Zwischen 11:30 und 18:50 Uhr kam es in der Mettlachstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen. Dabei gelangten die unbekannten Täter über die Terassentüren in die Wohnhäuser, entwendeten unter anderem Schmuck, Tablets und Laptops und flohen im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Bewohner der Häuser waren zum Zeitpunkt der Taten nicht zu Hause und bemerkten die Einbrüche erst später. Es liegt daher keine Personenbeschreibung zu den Tätern vor.

Das Kommissariat 12 der Kieler Bezirkskriminalinspektion sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Taten oder Personen, die sich in dem Bereich verdächtig verhalten haben, beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0431/160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

