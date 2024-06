Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Streitigkeiten eskaliert

Baden-Baden, Sandweier (ots)

Nachdem es am frühen Nachmittag bereits zu einer Körperverletzung nach einem Streit kam, mündete ein Disput nur wenige Stunden später in einem weiteren Vorfall. Gegen 13 Uhr waren zunächst zwei Personen in Streit geraten, woraufhin ein 22-Jähriger einen 14-Jährigen in der Sandweierer Straße geschlagen haben soll. Wenig später, gegen 15:40 Uhr soll dann der Vater des Jugendlichen den Tatverdächtigen aufgesucht und diesen sofort attackiert haben. Hierbei soll der 50-Jährige auch versucht haben, den 22-Jährigen mit einer Stabtaschenlampe zu schlagen, was durch eine 41 Jahre alte Frau mittels Tierabwehrspray unterbunden wurde. Nach den Maßnahmen mehrerer eingesetzter Streifen sehen nun die Beteiligten einem Ermittlungsverfahren entgegen, das auch die Hintergründe des Streites näher beleuchten soll.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell