POL-OG: Mahlberg/BAB5 - Verkehrsunfall

Durmersheim (ots) - Polizei und Angehörige sind seit Samstagabend auf der Suche nach dem 17-jährigen Vincent K. aus Durmersheim. Der Jugendliche habe am Nachmittag gegen 16:30 Uhr das Elternhaus mit der Ankündigung verlassen, für eine Nacht nach Frankfurt zu fahren. Es liegen Hinweise vor, dass er am Bahnhof in Mannheim gesehen wurde. Konkrete Hinwendungsort sind allerdings nicht bekannt; in Durmersheim wurden bereits ...

