POL-KI: 241008.4 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen

Samstagabend kam es auf der Rendsburger Landstraße zu einem Rennen zwischen zwei Fahrzeugen, die nach Zeugeneinschätzung mit über 100 Stundenkilometern fuhren. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Wagen machen können.

Gegen 23:10 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung des 3. Reviers die Rendsburger Landstraße in Richtung Innenstadt, als ihnen in Höhe der Einmündung Hasseer Straße ein BMW und ein Opel entgegenkamen, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit offenbar ein Rennen fuhren. Die Beamten wendeten und versuchten, zu den Wagen aufzuschließen. Durch den durch das Wenden entstandenen Zeitverlust gerieten die Autos jedoch aus dem Blickfeld.

An der Kreuzung Seekoppelweg machten zwei Motorrollerfahrer auf sich aufmerksam. Die Jugendlichen gaben an, der BMW sei im Kreuzungsbereich mit dem Heck ausgeschert und auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass sie ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss sei der BMW in die Straße Strucksdiek abgebogen, der Opel sei geradeaus in Richtung Russee weitergefahren. Eine Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Hassee ermitteln wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und suchen nach weiteren Personen, die das Rennen beobachten konnten und Angaben zu den Wagen beziehungsweise den Kennzeichen machen können. Bei dem BMW dürfte es sich um ein silberfarbenes Modell der 3er-Reihe vermutlich älteren Baujahrs handeln. Der Opel war vermutlich ein Astra in roter Lackierung. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 1352 entgegen.

