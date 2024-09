Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kranichstein: Schule beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Kranichstein (ots)

Kriminelle brachen zwischen Freitagnachmittag (27.9.) und Sonntagmorgen (29.9.) in eine Schule in der Bartningstraße ein. Dort öffneten sie gewaltsam eine Tür, um sich zwischen 16.00 bis 9.30 Uhr Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Im Inneren beschädigten die Kriminellen eine Glastür und flüchteten danach in unbekannte Richtung.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell