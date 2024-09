Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Arheilgen: Zwei Autos aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Arheilgen (ots)

Kriminelle entwendeten mehrere Werkzeuge aus zwei Fahrzeugen. Zwischen Donnerstagabend (26.9.) und Freitagmorgen (27.9.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Kombi in der Blütenallee. Zwischen 22.30 und 6.00 Uhr öffneten sie gewaltsam das Fahrzeug, um danach Werkzeug und Bargeld zu entnehmen. In der Nacht zum Freitag (27.9.) nahmen die Kriminellen ein weiteres Fahrzeug im Tulpenweg ins Visier. Hier öffneten sie ebenfalls gewaltsam das Fahrzeug, um daraus mehrere Werkzeuge zu entnehmen. In beiden Fällen konnten die Täter unerkannt flüchten.

Zeugen, die in besagtem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell