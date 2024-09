Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mittels Zetteltrick/Kriminelle bestehlen Seniorin

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mit dem sogenannten "Zettelrick" haben Kriminelle am Freitagnachmittag (27.09.), gegen 15.45 Uhr, eine ältere Frau in der Herrmann-Löns-Allee bestohlen. Mit der Bitte, der Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen, gelangte eine 40 bis 50 Jahre alte, etwa 1,55 bis 1,60 Meter große Frau mit dunkelblonden Haaren in die Wohnung der Seniorin. Während die Unbekannte die Frau ablenkte, verschaffte sich vermutlich eine weitere Person unbemerkt Zugang in die Räume und entwendete anschließend Schmuck und Armbanduhren. Die zwei Kriminellen flüchteten nach der Tat mit der Beute in unbekannte Richtung.

Eine polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 23) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell