Mörfelden-Walldorf (ots) - Unbekannte machten sich in der Nacht zum Samstag (28.09.) an drei Fahrzeugen der Marke BMW, die in der Georg-August-Zinn-Straße, in der Rosengartenstraße und in der Brückenstraße abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen zerstörten zunächst Scheiben der drei Autos und entwendeten anschließend in zwei Fällen die Lenkräder, ...

mehr