POL-DA: Mörfelden: Drei Autos geplündert und geflüchtet/Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Samstag (28.09.) an drei Fahrzeugen der Marke BMW, die in der Georg-August-Zinn-Straße, in der Rosengartenstraße und in der Brückenstraße abgestellt waren, zu schaffen. Die Kriminellen zerstörten zunächst Scheiben der drei Autos und entwendeten anschließend in zwei Fällen die Lenkräder, einmal die Laserschweinwerfer und zudem auch eine Sporttasche samt Inhalt. Insgesamt werden die Schäden auf über 15.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.

