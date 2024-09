POL-DA: Bischofsheim: Werkzeuge aus Transporter gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Samstag (28.09.) auf den Lagerraum eines Cafes in der Promenadenstraße abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang in den Raum und ließen anschließend mehrere Flaschen Spirituosen mitgehen. Die Polizei in Bensheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer ...

