Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Migranten in Görlitz, Deschka und Hagenwerder in Gewahrsam genommen

Görlitz, Neißeaue (ots)

In der Nacht zum Montag war eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf auf eine dreiköpfige Personengruppe aufmerksam geworden, als diese über den Görlitzer Elisabethplatz lief. Als die Beamten ihre Kontrolle durchführen wollten, ergriff das Trio plötzlich die Flucht. Während sich zwei der Männer tatsächlich absetzen konnten, ist ein 28-jähriger Syrer gestellt und zur Dienststelle mitgenommen worden.

Kurz nach 03.00 Uhr sind dann in Deschka (Gemeinde Neißeaue) ein Afghane (17) und zwei Iraner (17, 26) aufgegriffen worden. Diese waren kurz vor dem Aufgriff vom polnischen Piensk (Penzig) über die Fußgängerbrücke in die Ortslage gekommen.

Ungefähr fünf Stunden später beobachteten die Uniformierten drei Personen, die sich in Hagenwerder in der Nähe des Kreisverkehrs (An d. B99, Robert-Koch-Straße, Berzdorfer Str.) aufhielten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Ausländern um zwei Syrer (21, 26) und einen Jemeniten (24). Den eigenen Aussagen nach hatte die drei ein Unbekannter mit dem Auto nach Deutschland gebracht und sie später auf der Straße abgesetzt. Inwiefern ein in der Nähe des Kreisverkehrs kontrollierter polnischer Citroen-Transporter als Schleuserfahrzeug in Betracht kommt, das ist nun u.a. Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell