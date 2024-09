Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Einbrecher entwenden Alkohol und Bargeld

Polizei sucht Zeugen

Reinheim (ots)

In der Nacht zum Sonntag (29.9.) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte in der Kirchstraße. In der Zeit zwischen 0.00 und 8.40 Uhr hebelten die Täter im Eingangsbereich eine Schiebetür auf, um danach in die Räume des Restaurants zu gelangen. Dort entnahmen sie Bargeld, Alkohol und ein Tablet. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell