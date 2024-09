POL-DA: Bischofsheim: Unbekannte Täter beschädigen 25 geparkte Fahrzeuge

Darmstadt (ots) - Ein Polizeibeamter in der Freizeit hat am Sonntagmittag (29.9.) einen 44-jährigen Tatverdächtigen nach einem Fahrraddiebstahl gestellt. Der 34 Jahre alte Polizist war gegen 15 Uhr in seiner Freizeit in Darmstadt unterwegs, als ihm in der Landwehrstraße ein Mann auffiel, der mit dem Fahrrad seines Bekannten aus einer dortigen Hofeinfahrt entkommen wollte. Als er den Tatverdächtigen ansprach, hielt ...

mehr