Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240606-2: Mutmaßlicher Ladendieb vorläufig festgenommen

Wesseling (ots)

Mann soll in zwei Geschäften Waren entwendet haben

Polizisten haben am Mittwoch (5. Juni) einen Beschuldigten (27) in Wesseling vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, in zwei Geschäften Waren gestohlen zu haben.

Gegen 14 Uhr fuhren Polizisten zu einem Einsatz der Flach-Fengler-Straße. Ein Verdächtiger soll Lebensmittel in seine Taschen gepackt haben und ohne zu bezahlen des Kassenbereich eines Discounters passiert haben. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und hielt den 27-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten fest. Dort befragten sie den nunmehr Beschuldigten.

Rund eine Stunde später rief eine Frau die Polizei. Zeugen gaben an, dass ein Mann Waren in einem Verbrauchermarkt an der Gotenstraße an der Kasse vorbei getragen und sie nicht bezahlt habe. Einer der Zeugen habe den Tatverdächtigen festgehalten. Alarmierte Polizisten stellten vor Ort fest, dass es sich bei dem Verdächtigen, um den 27-Jährigen handelte. Sie nahmen ihn vorläufig fest, brachten ihn zu einer Polizeiwache und fertigten zwei Strafanzeigen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell