Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241014.2 Kiel: 17-Jähriger nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei nahm Donnerstagmittag einen Tatverdächtigen fest, der zuvor in der Hamburger Chaussee einem Jugendlichen unter Vorhalt eines Messers das Handy geraubt hat. Der Jugendliche sitzt in Untersuchungshaft. Die Bezirkskriminalinspektion Kiel nahm die Ermittlungen auf.

Nach jetzigem Ermittlungsstand habe sich der Geschädigte am vergangenen Donnerstag gegen 12:45 Uhr gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person an der Bushaltestelle Diesterwegstraße in der Hamburger Chaussee aufgehalten und auf seinem Handy herumgetippt. Im gleichen Moment sei eine männliche Person erschienen, habe die beiden angesprochen und sie bedroht. Unter Vorhalt eines Messers habe der Mann die Herausgabe des Handys gefordert. Nachdem der 13-jährige Geschädigte dem Täter das Handy ausgehändigt habe, sei dieser in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Polizeibeamtinnen und Beamte des 3. Polizeireviers Kiel nahmen den jugendlichen Täter im Bereich Rondeel nach kurzer Fahndung fest und fanden bei ihm auch das zuvor geraubte Handy und das Tatmesser auf. Er kam ins Polizeigewahrsam und verbrachte dort die Nacht. Freitagmittag fand die Vorführung des jungen Mannes statt. Ein Richter des Amtsgerichts Kiel erließ Haftbefehl. Polizeikräfte verbrachten den Mann in eine Jugendanstalt.

Freitagmittag erstattete ein 20-jähriger Mann beim Kriminaldauerdienst eine Anzeige wegen schweren Raubes. Seinen Angaben zufolge habe er sich am 10.10. gegen 12:30 Uhr in der Hamburger Chaussee Höhe Nr. 137 aufgehalten und seinen E-Scooter schiebend mit sich geführt. Er sei mit einem etwa gleichaltrigen Mann ins Gespräch gekommen, der ihn ein Stück in Richtung stadteinwärts begleitet habe. In Höhe der Einmündung Helgolandstraße habe der Mann um eine Probefahrt mit dem E-Scooter gebeten. Nach anfänglichem Zögern gab der Geschädigte den Scooter an den Mann heraus. Dieser führte eine kurze Fahrt durch, kam im Anschluss zurück und packte den Geschädigten am Kragen, zog ein Messer und forderte die Herausgabe des Scooters. Hierbei habe er mit dem Messer Stichbewegungen in seine Richtung ausgeführt. Dann sei er mit dem Scooter in Richtung Helgolandstraße davongefahren. Der Geschädigte habe den Scooter noch abschalten können, so dass der Täter nicht weiterfahren konnte und zu Fuß flüchtete. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei diesem Täter um den gleichen Mann handelt. Das Kommissariat 13 der BKI Kiel führt die Ermittlungen. Der 17-Jährige wird sich in einem Verfahren für beide Taten verantworten müssen.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

