POL-KI: 241016.2 Schwentinental: Ermittlungsstand angesprochene Kinder (Folgemeldung zu 241016.1)

Kiel (ots) - In den frühen Morgenstunden des 14.10.2024 brachen zwei Personen in einen Kiosk nahe des Exerzierplatzes ein. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen einen 22-jähriger und ein 34-jähriger Mann im Nahbereich fest. Gegen 02:30 Uhr erreichte der Notruf die Einsatzleitstelle. Eine Zeugin teilte mit, das gegenwärtig in einen Kiosk eingebrochen werde. Hierzu hätten die Täter die Schaufensterscheibe zerstört. ...

