POL-KI: 241018.2 Kiel: Festnahme nach gefährlicher Verfolgungsfahrt

Schwentinental (ots) - Am Vormittag des 17.10.2024 informierte ein Zeuge die Polizei, da er im Bereich der Mergenthaler Straße in Schwentinental verdächtige Müllsäcke an einem Feldrand aufgefunden hatte. In den Müllsäcken befanden sich stark verweste Schafskadaver, einige mit Blutanhaftungen. Gegen 10:20 Uhr informierte der Zeuge die Polizei über mehrere ...

mehr