POL-KI: 241025.1 Kiel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall am Exerzierplatz

Kiel (ots) - Montagabend kam es in Gaarden zu einem schweren Raub. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft fahnden nach zwei weiteren Tatverdächtigen. Nach Angaben des 32 Jahre alten Geschädigten befand er sich gegen 22:45 Uhr in Höhe der Kreuzung Karlstal / ...

mehr