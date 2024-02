POL-UN: Bönen - Unbekannte dringen in Hochhauswohnung ein

Holzwickede (ots) - Zwischen Samstag (27.01.2024) und Mittwoch (31.01.2024) drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Sölder Straße in Holzwickede ein. Sie verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 22.00 Uhr und Mittwoch, 9.45 Uhr gewaltsam Zutritt über ein Fenster und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie mehrere Münzen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Unna unter 02303 ...

mehr