POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 06.09.2024 bis zum 08.09.2024

Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am 06.09.2024 ist es gegen 14:00 Uhr an der Örtlichkeit "Am Markt" auf Höhe der Hausnummer 1 in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Wohnmobils touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß parkenden Pkw der Marke Volkswagen. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer des Wohnmobils unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Der Schaden am beschädigten Pkw wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Diebstahl eines Portemonnaies in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am 07.09.2024 ist es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine) zu einem Diebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Täter entwendet das Portemonnaie einer 86-jährigen Gronauerin aus ihrer Einkaufstasche. Durch die Tat entsteht ein Schaden im zweistelligen Bereich. Um sich vor Taschendiebstählen in Supermärkten zu schützten, gibt es einige einfache und effektive Maßnahmen, die man ergreifen kann. Hierbei ist es besonders wichtig, dass die eigenen Wertsachen besonders dicht am Körper getragen werden sollten. (Hand-)Taschen, die an einem Einkaufswagen hängen, sind für potentielle Diebe ein leichtes Ziel. Denn für einen geübten Taschendieb reicht ein Moment der Unachtsamkeit oft schon aus, um mit einem gezielten Griff das Portemonnaie zu entwenden. Des Weiteren nutzen Taschendiebe oft Ablenkungsmanöver, um die Wertsachen ihre Opfer zu entwenden. Seien Sie daher besonders achtsam, wenn Sie jemand unerwartet anspricht und ablenkt.

Brand einer Holzhütte in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Am Freitag den 06.09.2024 ist es gegen 13:00 Uhr zu einem Brand bei dem Jugendzentrum in der Blanke Straße in 31028 Gronau (Leine) gekommen, bei dem eine Holzhütte vollends ausbrannte. Gleich mehrere Gronauer wählten aufgrund der starken Rauchentwicklung den Notruf, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte entsandt wurden. Aufgrund der derzeitigen Spurenlage kann ein vorsätzliches Inbrandsetzen der Holzhütte zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 7.200 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den zuvor genannten Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

