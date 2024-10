POL-KI: 241030.1 PD Kiel: Sicher und gruselig - Tipps der Polizei zu Halloween

Kiel (ots) - Gegen 02:00 Uhr am 29.10.2024 brachen zwei Personen in einen Kiosk am Südfriedhof ein. Sie verschafften sich über eine Fensterscheibe Zutritt und flohen mitsamt Stehlgut vor Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später gelang Kollegen und Kolleginnen des 2. und 3. Reviers die Festnahme. Nach jetzigem Ermittlungsstand betrat der männliche Tatverdächtige den Kiosk, nachdem die Fensterscheibe mit einem Stein ...

