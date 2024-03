POL-MFR: (304) Brand eines Wohnhauses

Zirndorf (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (24.03.2024) bis Dienstag (26.03.2024) wurden in Zirndorf (Lkrs. Fürth) sowie mehreren Ortsteilen zahlreiche Graffiti gesprüht. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Zeugenhinweise. Wie bereits mit Meldung 298 vom 26.03.2024 berichtet nahmen Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf in der Nacht auf Dienstag zwei junge Männer fest, die im Verdacht stehen zuvor mehrere Graffiti in ...

