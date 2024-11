Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241101.1 Kiel: Bergab in die Fänge der Polizei - Fahrraddieb festgenommen

Kiel (ots)

Einen besonders abenteuerlustigen Fahrradfahrer stellten Polizeibeamte im Oktober in einer Grünanlage in Gaarden fest. Sie beobachteten einen Mann, der mit einem E-Bike die steile Hangfläche hinunterraste und dabei offensichtlich versuchte, sich einer bevorstehenden Kontrolle zu entziehen.

Am 23.Oktober gegen 11:15 Uhr befanden sich Beamte der Fahrradstaffel des Polizeibezirksreviers Kiel im Ida-Hinz-Park und stellten einen ungewöhnlichen Radfahrer fest, der einen Abhang herunterraste. Die Polizeikräfte forderten den E-Bike-Fahrer auf stehen zu bleiben, um ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und flüchtete mit dem Fahrrad weiter bergab. Doch die waghalsige Flucht des Mannes fand an dem dortigen Anstieg ihr jähes Ende. Der Gipfelsturm scheiterte und die Polizisten nutzen die Gelegenheit, um den abenteuerlichen Radfahrer zu kontrollieren. Auf Nachfrage verstrickte sich der Radfahrer in widersprüchliche Erklärungen - sein Erzählgeschick schien dem steilen Gelände ebenso wenig gewachsen wie sein Fluchtversuch.

Das E-Bike, welches er mit sich führte, stellten die beiden Beamten zur Eigentumssicherung sicher. Auf der Dienststelle kam dann die Überraschung: bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrrad einem Polizeibeamten gehört. Und dieser hatte es bereits als gestohlen gemeldet.

Dank der schnellen Reaktion und dem geschulten Spürsinn der eingesetzten Kräfte befindet sich das E-Bike nun wieder bei seinem rechtmäßigen Besitzer.

Der 31-jährige Fahrraddieb muss sich nun in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Stephanie Lage

