Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

An der Recklinghäuser Straße brach ein Unbekannter in einen Supermarkt ein. Der Einbruch passierte am Dienstag gegen 01:40 Uhr. Im Kassenbereich nahm er Tabakwaren aus einem Regal mit. Aus dem Regal zog er die Glaseinlegeböden und warf sie auf den Boden. Der Einbruch wurde von Kameras aufgezeichnet. Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt.

Recklinghausen

Am frühen Montagmorgen (ca. 06:00 Uhr) brachen unbekannte Täter über einen Seiteneingang in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Löhrhofstraße ein. Durch den Keller gelangten sie in die Gewerberäume. Hier nahmen sie eine Kassenschublade mit Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell