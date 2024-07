Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin übergibt Bargeld an Betrüger - Sohn verursachte angeblich einen tödlichen Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (16:30 Uhr) bekam eine 83-Jährige aus dem Stadtteil Alt-Marl einen Anruf - angeblich von ihrem Sohn. Der erzählte weinend am Telefon, dass er in einem schweren Unfall verwickelt sei und dabei ein Kind tödlich verletzt wurde.

Die Seniorin wurde anschließend an einen Mann weitergeleitet, der sich als Anwalt des Sohnes vorstellte. Er klärte der Marlerin, dass für den Sohn eine hohe Kaution zu hinterlegen sei, außerdem benötige man eine Vollmacht. Am Telefon wurde das Vorgehen besprochen. Im weiteren Verlauf erschien dann eine unbekannte Frau an der Wohnanschrift der 83-Jährigen - sie legte Papiere zur Unterschrift vor und nahm eine nicht unerhebliche Menge an Bargeld mit.

Die "Abholerin" wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, schlank, dunkle Haare, trug ein grünes Kleid.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Tipps und Hinweise gegen die Maschen von Betrügern finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/senioren

Um Senioren vor Betrügern zu schützten hat die Polizei Recklinghausen das Projekt "Next Generation" ins Leben gerufen. Mit dem Projekt "Next Generation" wendet sich die Recklinghäuser Polizei ganz gezielt an Kinder, Enkel und andere Verwandte, aber auch an Nachbarn, Freunde, Pflegepersonal und andere Bezugspersonen. Denn gerade zurückgezogen lebende ältere Menschen sind mit polizeilichen Präventionsbotschaften nicht immer zu erreichen. Alle Info zu dem Projekt finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell