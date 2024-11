Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Kriminelle dringen in Fahrradgeschäft ein und machen Beute

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Fahrradgeschäft in Gustavsburg war in der Nacht zum Dienstag (5.11.) im Visier Krimineller. Zwischen 18.30 Uhr am Montag und 7 Uhr am nächsten Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Gelände in der Darmstädter Landstraße. Nach ersten Erkenntnissen brachen sie hier eine Tür zu dem Gebäude auf und entwendeten daraus mehrere hochwertige Rennräder. Wie viele Räder die Täter erbeuten konnten und wie hoch der Wert der Beute ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Mit dem Diebesgut suchten die Unbekannten anschließend das Weite. Die Polizei hofft auf Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer hat in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Das Kommissariat 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell