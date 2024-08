Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter schlägt Frau (21.08.2024)

Singen (ots)

Am Mittwochabend ist es in einer Gaststätte in der Thurgauer Straße zu einer Körperverletzung gekommen. Gegen 20.30 Uhr hielt sich eine 55-Jährige in der Kronenstube auf als ihr ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust auf die Schulter schlug. Anschließend flüchtete er in Richtung Bahnhof.

Der Mann soll etwa 55 Jahre alt und von korpulenter Statur gewesen sein. Er trug ein weißes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Angreifers nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell