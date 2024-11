Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Alkoholisiert und gestritten

Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Darmstadt (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern auf dem Luisenplatz hat in der Nacht zum Donnerstag (7.11.) die Polizei auf den Plan gerufen.

Ein Zeuge alarmierte gegen 0.45 Uhr die Polizei und gab an, dass sich die beiden Männer schlagen würden. Einer von ihnen soll auch ein Messer dabeihaben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Beide Männer, die sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol standen, konnten vorläufig festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 41-Jährige im Rahmen des Streits seinen 58 Jahre alten Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Das Messer konnten die Ordnungshüter auffinden und sicherstellen. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Mit beiden Männern führte die Streife Atemalkoholtests durch. Das Gerät zeigte einen Wert von 2,11 Promille beim Test des 41-Jährigen an. Sein Kontrahent hatte einen Wert von 1,6 Promille. Der 41 Jahre alte Tatverdächtige wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell