POL-DA: Nauheim: Einbruch in Wohn- und Gartenmarkt/ Polizei sucht nach Zeugen

Nauheim (ots)

Am Mittwochabend (6.11.) geriet erneut ein Wohn- und Gartenmarkt in der Rüsselsheimer Straße ins Visier von Kriminellen. Die provisorische Sicherung, die nach einem früheren Einbruch angebracht worden war, wurde von den Unbekannten gewaltsam entfernt, sodass sie in das Geschäft eindringen konnten. Dabei entwendeten sie mehrere Getränkedosen und Chipstüten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 100 Euro.

Die Überwachungskamera zeigte zwei Personen mit eher schmaler Statur, die auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt werden. Eine Person trug eine dunkle Jacke und eine helle Hose, während die andere eine helle Jacke, eine dunkle Hose und eine dunkle Reisetasche mit Nike Logo bei sich hatte.

Die Kriminalpolizei (K21/22) aus Groß-Gerau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 06152 - 1750

