BPOLI MD: Heranwachsender prahlt mit Schreckschusswaffe und wird per Un-tersuchungshaftbefehl gesucht

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023 erhielt die Bundespolizei in Mag-deburg gegen 16:45 Uhr über die kostenlose Bundespolizei-Hotline (0800 / 6888 000) einen Hinweis durch einen aufmerksamen Reisenden, dass sich in einem Regionalexpress von Berlin nach Magdeburg eine männliche Person mit einer Waffe befindet. Während der Zugfahrt brüstete der junge Mann sich gegenüber seiner Begleiterin damit, dass er eine Waffe bei sich führe und diese unbedingt ausprobieren möchte. Daraufhin informierte der Zeuge die Bundespolizei. Eine sofort alarmierte Streife begab sich zum Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes Magdeburg, um das Pärchen zu lokalisieren. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen konnte dieses identifiziert und kontrolliert werden. In einer mitgeführten Tasche des 19-Jährigen konnte die eingangs erwähnte Schreckschusswaffe, ein Messer mit einer feststehenden Klinge von zwölf Zentimetern, Kartuschen-Munition und Pyrotechnik aufgefunden und sichergestellt werden. Zur Durchführung der weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde der Polizeipflichtigen mit zur Dienststelle genommen. Bei der Überprüfung seiner Personalien in der Fahndungsdatei der Polizei stellte sich zudem heraus, dass gegen den Deutschen ein offener Haftbefehl des Amtsgerichtes Lemgo vorlag. So erschien der Angeklagte trotz vorheriger ordnungsgemäßer Ladung nicht zu der im Januar 2023 angesetzten Hauptverhandlung wegen Bedrohung. Daher erließ der zuständige Richter noch am selbigen Tag einen Untersuchungshaftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten den Heranwachsenden diesen und sprachen ihm die Festnahme aus. Eine durchgeführte Richtervorführung beim Amtsgericht Magdeburg bestätigte die Untersuchungshaft. Somit übergaben die Beamten den jungen Mann am Abend der Justizvollzugsanstalt. Weiterhin ersuchte die Staatsanwalt-schaft Detmold in einem offenen Verfahren wegen des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht den aktuellen Aufenthaltsort des Festgenommen. Die ausschreibenden Behörden wurden über den Aufgriff und die getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Des Weiteren erhält der junge Mann eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes und Führens einer Schusswaffe. Einen großen Dank gilt dem couragierten Zeugen, der die Bundespolizei über den Sachverhalt in Kenntnis setzte und womöglich schlimmeres verhinderte!

