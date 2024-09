Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ab durch die Hecke - Fluchtversuch endet im Gebüsch

Mechernich-Kommern (ots)

Am Freitag (27. September) beabsichtigten Polizeibeamte gegen 00.03 Uhr einen Pkw auf dem Mechernicher Weg / Kölner Straße in Mechernich-Kommern anzuhalten und zu kontrollieren. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der 25-jährige Pkw-Fahrer aus Mechernich seinen Pkw stark und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Burghofstraße in Richtung der Straße An den zwei Höfen. Bei einem Abbiegevorgang verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit dem Pkw über einen Gehweg hinweg in eine dort befindliche Hecke. Hier kollidierte der 25-Jährige mit einem Baum. Bei der Kollision wurde der Pkw erheblich beschädigt. Der 25-Jährige konnte in seinem Fahrzeug sitzend angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohol ergab ein Ergebnis von 1,4 Promille. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief ebenfalls positiv, sodass der Fahrzeugführer zwecks Blutprobenentnahme zur Wache nach Euskirchen verbracht wurde. Der Pkw und darin aufgefundene Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer verlieb unverletzt. Es kam zu keinerlei Gefährdungen von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern oder Polizeibeamten.

Anzeigen bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss und berauschender Mittel, Besitz von Betäubungsmitteln sowie aufgrund des verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurden gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell