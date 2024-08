LPI-G: Ermittlungen eingeleitet

Greiz (ots) - Greiz: Im Zeitraum vom 31.07.2024 - 01.08.2024 beschmierten unbekannte Täter gleich mehrere Örtlichkeiten mit kupferfarbener Sprühfarbe. Demnach wurden die Schriftzüge sowohl in der Fußgängerunterführung zwischen der Poststraße und dem Neustadtring, an einer Bushaltestelle am Puschkinplatz und sogar an dem Polizeigebäude in der Brunnengasse/Zentastraße festgestellt. An allen drei Örtlichkeiten entstand durch die aufgetragene Farbe Sachschaden. Zum ...

mehr