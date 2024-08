Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall in Windischleuba

Altenburg (ots)

Bocka: Am gestrigen Nachmittag gegen 16:00 Uhr (01.08.2024) befährt ein 64-jähirger mit seinem PKW-Volvo die Gnandsteiner Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der PKW in einer Kurve von der Straße ab und verunfallt auf einem Privatgründstück. Sowohl der Fahrer, als auch seine 71-jährige Beifahrerin bleiben unverletzt, jedoch entsteht Sachschaden an dem Wohnhaus, den Außenanlagen sowie am Fahrzeug. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell