POL-EU: Camper-Equipment entwendet

Mechernich-Vussem (ots) - Am Mittwoch (25. September) gelangten Unbekannte im Zeitraum von 6.45 bis 16.47 Uhr auf unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Straße Harterweg in Mechernich-Vussem. In sämtlichen Räumlichkeiten des Hauses wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde Bargeld im unteren fünfstelligen Euro-Bereich und eine Armbanduhr entwendet. Es wurde eine Anzeige bezüglich des ...

