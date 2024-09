POL-EU: Berufsinformationsveranstaltung: Jetzt Kommissarin oder Kommissar bei der Polizei werden

Mechernich-Kommern (ots) - Gestern (24. September) kam es gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einer Garage in der Hermann-Bank-Straße in Mechernich-Kommern. Die Eigentümerin des Einfamilienhauses nahm Brandgeruch wahr und entdeckte den Brand in der Garage. Sie fuhr das geparkte Auto heraus und entfernte in der Garage befindliche Reifen aus der Gefahrenzone. Ursächlich für den Brand war mutmaßlich ein Schwelbrand im Dämmmaterial der Zwischenwand. Bei dem Brand wurde ...

mehr