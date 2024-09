POL-EU: Brand in Garage

Zülpich-Füssenich (ots) - Am 24. September kam es in der Brüsseler Straße in Zülpich-Füssenich zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige beabsichtigte gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw das Gelände einer Schule zu befahren. Hinter dem Zufahrtstor verschaltete sich die Fahrerin, woraufhin der Pkw nach vorne rollte und mit einer 17-jährigen Fußgängerin kollidierte. Die 17-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus ...

