Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Pkw

Rees (ots)

Am Samstag 18.11.2023 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr, entwendeten unbenannte Täter einen schwarzen BMW X1 mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-W9334 welches über ein Keyless-Go System verfügt. An allen Fahrzeugseiten war die Aufschrift der Firma "Wolters" angebracht. Der Pkw stand zur Tatzeit in Rees auf einem öffentlichen Parkplatz in Höhe der Straßen Vor dem Rheintor/Wardstraße. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Pkw geben können, wenden sich bitte an die Kripo in Emmerich am Rhein unter Tel. 02822-7830(Lst)

