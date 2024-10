Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstähle aus Transporter in Bockhorn und Zetel - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn.Zetel (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Schiebetür eines in der Lärchenstraße abgestellten Transporters auf und entwendeten hochwertiges Werkzeug. In der Straße "Dünkirchen" in Zetel kam es in der Nacht zu einem weiteren Fall. Unbekannte Täter versuchten ebenfalls über die Schiebetür in den Transporter zu gelangen. Es blieb jedoch beim Versuch, da das Eindringen durch eine nachträglich eingebaute Auskleidung des Innenraumes verhindert verhindert werden konnte. In diesem Fall konnte kein Diebesgut erlangt werden. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 mitzuteilen. Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht zu weiteren Diebstählen aus Firmenfahrzeugen in Zetel, siehe Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5888174 Die Ermittlungen, bei denen auch etwaige Tatzusammenhänge geprüft werden, dauern an.

